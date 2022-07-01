إكمال إجراءات قوائم تثبيت العقود العاملين في بلديات ذي قار

2022/07/01 | 15:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت محافظة ذي قار اليوم الجمعة، عن إكمال إجراءات قوائم تثبيت العقود للعاملين في بلديات المحافظة.وذكرت وثيقة اطلعت عليها وكالة /المعلومة/، أنه بناء على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هادي ومتابعه مدير بلديات ذي قار المهندس حيدر محسن تم اكمال إجراءات قوائم تثبيت العقود العاملين في بلديات ذي قار والمؤسسات البلدية التابعة لها […]

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