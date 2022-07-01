لبنان: وثائق جديدة عن باخرة الموت في انفجار بيروت

2022/07/01 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف وليم نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وثائق عن باخرة الموت في برنامج “صار الوقت” عبر قناة “mtv” اللبنانية، وفق موقع”صوت بيروت إنترناشونال”.

وكشف نون رسالة من قائد قوات أممية في لبنان يونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول، إلى الجيش اللبناني قبل دخول باخرة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، أشار فيها إلى أن “الباخرة مشبوهة”، كاشفاً أن ردّ الجيش على الرسالة أن “الباخرة خالية”.

وعرض نون، وثائق القضائية بتوقيع أحد القضاة، لافتاً إلى أنه يختلف بين وثيقة وأخرى ما دفعه للظن أن توقيع القاضي مزور، وبرضاه.



وأكد أن الأجهزة الأمنية في المرفأ كانت تعلم بخطورة المواد المخزنة، إلا فوج الإطفاء، أي الدفاع المدني، بحسب الموقع اللبناني.

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