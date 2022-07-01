ارتفاع مخيف بوفيات وإصابات الكوليرا والحمى النزفية في العراق

2022/07/01 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، عن أرقام جديدة للإصابات بالكوليرا والحمى النزفية تظهر ارتفاعاً في الحالات، مع تسجيل وفيات بين المصابين.

وأصدرت الوزارة، بيانين منفصلين، أكدت في الأول تسجيل تسعة وخمسين إصابة جديدة بالكوليرا في بغداد والمحافظات، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ نحو أسبوعين مائة وتسعة وثلاثين إصابة.

وأعلنت في البيان الثاني، عن ارتفاع عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية إلى مائتين وخمسة وعشرين إصابة، إلى جانب ستة وثلاثين حالة وفاة.

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