2022/07/01 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة عبرت الرياضية المصرية إيمان حجاب الحائزة على لقب أقوى امرأة عربية عن استعدادها للمنافسة في بطولة أقوى امرأة في العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل.حجاب بنت محافظة الإسكندرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أقوى امرأة عربية: أبحث عن الدعم لكي أكون الأقوى بالعالم المركز الخبري الوطني.

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