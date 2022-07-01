حين كنت ذبابة إلكترونية - الهيموت عبدالسلام

2022/07/01 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام قصتي أنني تحولت لحشرة أو ذبابة إلكترونية، قصتي حقيقية ولا تشبه رواية المسخ للروائي الألماني "كافكا" التي تدور حول الشاب "جريجور سامسا" الذي استيقظ ذات صباح من كابوس مٌرعب ليجد نفسه قد تحول إلى حشرة، وبدأ يقنع نفسه بأنه لايزال نائما وأن ذلك المسخ مجرد كابوس من كوابيس النوم يراوده بسبب شعوره بالتعب، وبعد محاولات عدة للنهوض بجسمه الجديد يفشل "جريجور" فيصيبه الذعر والخوف، وعوض البحث عن حل لمشكلته سيصب ......





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