دروس التاريخ القديم والقريب

2022/07/01 | 15:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حسنين الساعدي لماذا نهتم بتدريس أولادنا مادة التاريخ في دراستهم الابتدائية والمتوسطة ؟ هل...

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