السبب الحقيقي لانتحار منتسب أمني داخل السفارة اليونانية في منطقة المنصور

2022/07/01 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مصدر أمني بانتحار منتسب داخل السفارة اليونانية في منطقة المنصور وسط بغداد.

وذكر المصدر أن منتسبا عمره 38 عاما منسوب لمديرية حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل السفارة اليونانية وسط بغداد.وأضاف أن التحقيقات الاولية تشيرا الى انه يعيش ضغوطات بسبب تراكم الديون

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