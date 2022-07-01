الزراعة: 55‎% من مساحة أراضي العراق مهددة بالتصحر !!

2022/07/01 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الزراعة من أن 55‎% من المساحة الكلية للعراق مهددة بالتصحر.

وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، إن انحسار الأمطار للموسم الشتوي 2021، وانخفاض إطلاقات المياه من دول المنبع أدى إلى تقليص الخطة الزراعية وبالتالي تصحر هذه الأراضي.

ولفتت إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة تبلغ ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15‎% من مساحة العراق، منبهة بأن ما يقارب 55‎% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر.

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