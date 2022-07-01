2022/07/01 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت شرطة ولاية العاصمة السودانية الخرطوم أن عددا من المواكب التي خرجت يوم أمس اعتدت على قوات الشرطة مما أدى إلى إصابة 96 شرطيا و129 عنصرا من القوات المسلحة.وقالت الشرطة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



إصابة 225 عنصرا أمنيا باشتباكات مع المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. إصابة 225 عنصرا أمنيا باشتباكات مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. إصابة 225 عنصرا أمنيا باشتباكات مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).