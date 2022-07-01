2022/07/01 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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مداهمة مباغتة تُحرر مختطفين أثنين وتطيح بخاطفهم في البصرة

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