2022/07/01 | 15:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، إنه يجب على...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة في الكونغرس الامريكي: اوكرانيا هي عراق جديد بغلاف الناتو) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة في الكونغرس الامريكي: اوكرانيا هي عراق جديد بغلاف الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).