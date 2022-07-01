بلغاريا تتمسك بقرارها طرد الدبلوماسيين الروس

2022/07/01 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بالإنابة، كيريل بيتكوف، عن عدم تغييره قرار طرد 70 دبلوماسيا روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة التلغراف البلغارية، نقلا عن رسالة فيديو من بيتكوف.

وجاء في رسالة الفيديو من رئيس الوزراء البلغاري بالإنابة: "لقد وصلنا إلى مفترق طرق تاريخي، حيث يمكننا إما الاستمرار في التغيير من أجل دولة مزدهرة، أو المخاطرة بالعودة إلى الصفقات التي تتم من خلف الكواليس، وحكم الدمى، وخدمة المصالح الأجنبية.

واضاف: "لن نسمح لبلغاريا باتخاذ المسار الخاطئ، وإتاحة الفرصة للمسؤولين باختلاس أموال الدولة، ولنواب العموم بالمضي قدما في عدم اتخاذ الإجراءات، وللدبلوماسيين الأجانب بمنحنا إنذارات نهائية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لأننا لسنا خائفين".

وكان بيتكوف قد أعلن، هذا الأسبوع، عن طرد 70 دبلوماسيا روسيا، بزعم أنهم يعملون لدى الأجهزة الأمنية، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كواجهة.



وردا على ذلك تقدمت السفيرة الروسية بمذكرة إلى وزارة الخارجية البلغارية تطالب فيها بإلغاء القرار حتى الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو اليوم الجمعة، 1 تموز.

المصدر: روسيا اليوم

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