الجيل الجديد يكشف موقفه من حضور اجتماعات برعاية البارزاني: منحاز

2022/07/01 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الجمعة، عدم مشاركة حزبه في أي اجتماعات للأحزاب الكردية تتم برعاية رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال داود، لـ(بغداد اليوم)، إن "أي اجتماع للأحزاب الكردية يجب أن يعقد برعاية من أطراف محايدة"، مشيرا الى أن "الجيل الجديد يمتنع عن الحضور لاي اجتماع برعاية البارزاني".

وأضاف أن "رئاسة الإقليم هي طرف سياسي منحاز للحزب الحاكم الحزب الديمقراطي"، مبيناً أن "الديمقراطي يريد إقامة الانتخابات وفقا لشروطه والطريقة التي تحافظ على امتيازاته، لذلك لن نشارك بأي اجتماع للأحزاب إلا إذا كان من جهة محايدة".

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