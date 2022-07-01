خطر أمني يهدد حسينيات بغداد.. ومطالبات ’عاجلة’ بعدم سحب الحمايات منها (وثيقة)

2022/07/01 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب احمد طه الربيعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم سحب حمايات المساجد والحسينيات في بغداد غير المسجلة في ديوان الوقف الشيعي.

وقال الربيعي في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن هذه المطالبة من اجل حماية أرواح المصلين.

أدناه نص الوثيقة:

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