إطلاق المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا للحنطة

2022/07/01 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، ومن خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور المستحقات المالية الدفعة الثانية لمسوقي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للكميات المسوقة للمواقع التابعة لها للموسم الحالي 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي وجه وبإشراف مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور نسيم عريبي عبدالله بصرف كامل المستحقات المالية لمسوقي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة وبنسبة 100 ٪ لبذور الأساس و50 % لباقي الاصناف (المصدق والمسجل) كدفعة ثانية حسب اسبقية التسويق وتواريخ المعاملات الموجودة في المواقع والمعامل".

وأضافت أن "الشركة تهيب ممن لديهم مستحقات مالية غير مصروفة التوجه الى المواقع ممن سوقوا بذور الحنطة الى مواقع ومعامل القطاع الخاص التابعة للشركة لإستلام مستحقاتهم المالية للموسم الزراعي الحالي 2022، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأصلية".

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