يصل طولها لـ60 مترًا.. شاهد جهود حماية أطول نخيل في العالم

2022/07/01 | 15:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكان الوحيد الذي تنمو فيه نخيل الشمع على الكرة الأرضية هو جبال الأنديز فقط، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 60 مترًا.

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