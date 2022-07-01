"أطلق النار في قلبها" .. إيراني يقتل ابنته المراهقة بطريقة وحشية

2022/07/01 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف أب إيراني، بقتل ابنته المراهقة، ببندقية، في جريمة يعتقد أنها مرتطبة بـ"الشرف"، لكنه ادعى أن القتل وقع بالخطأ ولم يقصد سوى "إخافتها".

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