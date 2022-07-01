2022/07/01 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صلاح حزام

سألني صديق محترم سؤالاً وجيهاً ، قال

فيه :

لماذا لايحتج الاقتصاديون عندما

لايكترث أحد بقواعد علم الاقتصاد

ولايستمع أحد الى نصائح وآراء

الاقتصاديين التي يعلنون عنها؟؟

فكرتُ في سؤال ذل

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