تقرير يكشف خسائر أغنى أغنياء روسيا في 2022

2022/07/01 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أظهرت بيانات مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، أن إجمالي ثروة أغنى أغنياء روسيا انخفض بمقدار 35.94 مليار دولار منذ بداية العام الجاري (2022).ووفقا للبيانات فإن أليكسي مورداشوف رئيس مجلس إدارة شركة “سيفرستال” كان […]

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