أردوغان: عملية عسكرية مفاجئة قريباً في سوريا

2022/07/01 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تستعد لعملية عسكرية في شمال سوريا.

ووفق “روسيا اليوم”، قال الرئيس التركي، للصحافيين على متن الطائرة عند عودته من مدريد: “لدي بيان حول هذا الموضوع، يمكن أن نفعل ذلك فجأة في الليل.



لا داعي للقلق.



لا داعي للتسرع والاستعجال”.

وتابع “نحن نعمل بالفعل على هذا المجال الآن.



كما تعلمون لدينا عملية في شمال العراق من جهة، ونعمل في عفرين شمال سوريا من جهة أخرى.



إذا أظهرنا القليل من الصبر، آمل أن نتمكن من تنفيذ العمليات بأقوى طريقة عندما يحين الوقت”.

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