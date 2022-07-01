فرنسا وبريطانيا وألمانيا يدعون إيران إلى وقف التصعيد مع وكالة الطاقة الذرية

2022/07/01 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

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دعت فرنسا و بريطانيا و ألمانيا ، في بيان مشترك طهران إلى وقف التصعيد واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك غداة فشل المفاوضات متعددة الأطراف في الدوحة.

واكد البيان المشترك أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحريك الاتفاق النووي الإيراني أسفرت عن صفقة قابلة للتطبيق مطروحة على الطاولة منذ مطلع اذار،وأعرب عن أسفه لأن تكون إيران رفضت حتى الآن اغتنام تلك الفرصة الدبلوماسية وواصلت تصعيدها النووي، ومشيرا الى أن برنامج إيران النووي بات الآن أكثر تقدما من أي وقت مضى.

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