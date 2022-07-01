لتصديرها مكونات الكترونية الى إيران .. وزارة التجارة الأميركية تعاقب 12 شركة صينية

2022/07/01 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها أدرجت اثنا عشر شركة مقرها الصين في قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير لخرقها العقوبات المفروضة على إيران.وبحسب الصحيفة الرسمية التابعة للحكومة الأميركية فيدرالي ريجستر، فإن هذه الشركات الاثنا عشر التي تتخذ من الصين مقرا لها قد صدّرت بشكل احتيالي مكونات إلكترونية من أصل أميركي إلى إيران، الأمر الذي دعم في نهاية المطاف القطاع العسكري الإيراني.وتقول وزارة التجارة الأميركية إن هذه الشركات مدرجة في القائمة السوداء لهذه الوزارة.واتهمت وزارة التجارة الأميركية الشركات بقيامها بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية.

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