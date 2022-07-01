قائد الحرس الثوري الإيراني : جهاز الاستخبارات في مواجهة مباشرة مع جميع أجهزة استخبارات الدول

2022/07/01 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن جهاز الاستخبارات في مواجهة مباشرة مع جميع أجهزة استخبارات الدول المعادية لإيران، وأطاحت بالعديد من الأنظمة.

وشدد سلامي، على أن أعداء بلاده لم يتمكنوا من التوغل بعمق في مختلف أقسام القوات المسلحة بسبب جهود الحماية الاستخباراتية، وأضاف أن الاستخبارات في مواجهة مباشرة مع جميع الأجهزة الاستخبارات العالمية، والتي أطاحت بالعديد من الأنظمة، وفي هذا المجال، لديهم أدوات متطورة وتقنيات مبتكرة ومتغيرة ومتجددة باستمرار.

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