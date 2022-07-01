درع آشيل - سعود سالم

2022/07/01 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ص ٥٠أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة لبلاد اليونان٤ - فلسفة التفاصيللقد كان البحث ووصف التفاصيل الدقيقة للأشياء والظواهر تكاد تكون طبيعة خاصة بالفكر اليوناني منذ القدم، على الأقل منذ هوميروس Ὅμηρος - Hómēros في القرن الثامن قبل الميلاد، والذي كرس في الإلياذه صفحات عديدة لوصف درع آشيل، الذي صنعه له خصيصا الحداد الأعرج وإله النار هيفا ......





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