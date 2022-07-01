الصِرَاع بين المَلَكِيَّات والجُمْهُورِيَّات - عبد الرحمان النوضة

2022/07/01 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة موضوع هذا المقال هو الصِرَاع بَيْن المَلَكِيَّات والجُمْهُورِيَّات في العالم الناطق بالعربية.وَأُطْرُوحَة المقال الحالي تُوَضِّحُ وُجود صِرَاعَات خَفِيّة، بين الأنظمة السياسية المَلَكِيَّة، والأنظمة السياسية الجُمْهُورِيَة، في العالم الناطق بالعربية.



وَأُعَرِّف التَنَاقُض بِكَوْنِه هو الاِخْتِلَاف، أو التَنَافُس، أو الصِرَاع.



والتناقض مَوْجُود في كلّ شيء.



في كلّ كَائِن مُجْتَمَعِي، وفي كلّ ......





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