بينها العراق.. مجلس الذهب العالمي يكشف عن احتياطات الدول العربية من المعدن الأصفر

2022/07/01 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … نشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر يونيو 2022 لاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب، وقد أظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35568.40 طن من المعدن.ويعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة […]

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