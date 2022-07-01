2022/07/01 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف تكتشف إصابة طفلك باضطراب التوحد؟ | عوافي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: n1xHrMzazUQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف تكتشف إصابة طفلك باضطراب التوحد؟ | عوافي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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