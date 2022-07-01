“في ذكرى تأسيسها”..النخيل يدعو للاهتمام بالإذاعة العراقية

2022/07/01 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، الجمعة، إلى المزيد من الاهتمام والرعاية بالإذاعة العراقية بعد فقدان بريقها في الفترة الماضية، خلال ذكرى تأسيس إذاعة بغداد في الأول من تموز 1936.وقال […]

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