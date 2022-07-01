شاهد ثروة العراق المهدورة في العراء.. انفجار انبوب نفط خام في مكحول (فيديو)

2022/07/01 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

تنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، مقطعاً فيديوا يوثق تدفق النفط من احد انابيب النفط في ناحية مكحول بعد تعرضه لانفجار.

ومن الغريب أن يكون بلد غني كالعراق يعاني أهله من الفقر والعوز، رغم وجود احتياطي نفط يتجاوز القرن والنصف، لكن الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة جعل من البلاد حكراً على فئات معينة من الشعب، في حين يكتوي البقية بغلاء الأسعار وقلة الموارد وضيق العيش.

ويمر العراقيون بظروف صعبة رغم ما يمتلكه بلدهم من كميات هائلة من النفط؛ إذ تحتل البلاد أكبر احتياطي نفطي بالعالم بعد السعودية، ويقدر بـ10.7% من الاحتياطي العالمي، في أكثر من 77 حقلاً معروفاً.

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