رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن ضم أورتيجا لثلاث سنوات

2022/07/01 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ضم الحارس ستيفان أورتيجا في صفقة انتقال مجاني لمدة ثلاث سنوات مقبلة.ويسعى السيتيزينس لتدعيم صفوفه، وخاصة مركز الحراسة من أجل إيجاد بديل للحارس البرازيلي إيدرسون خلال الفترة المقبلة.وفي بيان رسمي، أعلن النادي السماوي عن تعاقده مع الألماني ستيفان أورتيجا في صفقة انتقال مجاني لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقده مع نادي أرمينيا بيليفيد.

وأكد مانشستر سيتي في بيانه أن الحارس سينضم للفريق بعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل، بالإضافة إلى أنه سيرتدي القميص رقم 18.وقال أورتيجا بعد الإعلان عن انضمامه للسيتي: “هذا أمر رائع بالنسبة لي، مانشستر سيتي فريق مذهل وذو جودة عالمية، الحصول على فرصة للانضمام إلى هذه المجموعة من اللاعبين والمساعدة في مواصلة نجاح النادي هو حلم بالنسبة لي”.

وأضاف الحارس الألماني: “لا أطيق الانتظار البدء والتعرف على زملائي في الفريق وبداية في العمل مع بيب ومساعديه في النادي”.

الجدير بالذكر، أن صفقة أورتيجا تعتبر هي الثانية لصالح السيتيزينس بعدما نح في ضم المهاجم النرويجي المخضرم، إيرلنج هالاند، من بوروسيا دورتموند، خلال الصيف الحالي

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