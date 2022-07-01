2022/07/01 | 16:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أوضح قائد عمليات البصرة اللواء علي الماجدي تفاصيل النزاع العشائري في أبي صخير والذي أدى إلى مقتل شخصين من عشيرة “البطوط” مبينا أنه لم يتم القبض على القاتل لغاية الآن.وقال الماجدي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “فيما يخص الطائرة المسيرة التي حلقت يوم أمس في أجواء الگرمة فهي تابعة إلى حكومة البصرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة توضح تفاصيل النزاع العشائري في “أبي صخير”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة توضح تفاصيل النزاع العشائري في “أبي صخير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).