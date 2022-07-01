الرقابة الصحية في البصرة تكثف حملاتها على المطاعم والمحال التجارية

2022/07/01 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت شعبة الرقابة في القطاع الثاني للرعاية الصحية الاولية التابعة لصحة البصرة، اليوم الجمعة، بتكثيف حملاتها الرقابية على المحلات التجارية العامة والمطاعم ، وذلك بتوجيه مدير القطاع الدكتورة نسرين السالم.وذكر مسؤول شعبة الرقابة فارس عبد الحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز ان “الحملة الرقابية في منطقة ( الطويسة ، العشار ، الحكيمية […]

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