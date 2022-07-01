2022/07/01 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى رجل زجاجة حارقة على مبنى حكومي في مدينة بوسط روسيا، الخميس، في إشارة على ما يبدو للاحتجاج على غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات الروس ضد الحرب "تتصاعد".. وحرائق متنقلة في مراكز التجنيد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات الروس ضد الحرب "تتصاعد".. وحرائق متنقلة في مراكز التجنيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).