2022/07/01 | 16:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IENh_BHeMrQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يجنب العراق صراعا شيعيا خطيرا: الفساد يضعف المذهب ولا شراكة مع الفاسدين والتبعيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يجنب العراق صراعا شيعيا خطيرا: الفساد يضعف المذهب ولا شراكة مع الفاسدين والتبعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).