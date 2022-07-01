2022/07/01 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في انزلاق للتربة طمر ورشة بناء سكة حديد في شمال شرق الهند، فيما تسعى فرق الإنقاذ للعثور على أكثر من خمسين مفقودا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وأفاد موظف في إدارة ولاية مانيبور حيث وقعت الكارثة أن تم إسعاف 25 شخصا، وأن معظم الضحايا جنود احتياط في القوات البرية كانوا يعملون على مشروع السكة الحديد.

وكتب رئيس إدارة مانيبور بيرن سينغ على تويتر أن “خسارة أرواح بما في ذلك عناصر قواتنا المسلحة أمر محزن جدا” مشيرا إلى أن أكثر من خمسين شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وشهدت منطقة شمال شرق الهند المعزولة هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، ما تسبب بانزلاقات تربة وفيضانات.

ويرى الخبراء أن التغير المناخي يزيد من وتيرة الظواهر المناخية القصوى في العالم بما في ذلك في الهند، كما أن السدود وانحسار الغابات ومشاريع التنمية في هذا البلد تساهم في الكوارث التي تزداد خطورة على صعيد حصيلة الخسائر البشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (61 شخصاً بين قتيل ومفقود جرّاء انزلاق تربة في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (61 شخصاً بين قتيل ومفقود جرّاء انزلاق تربة في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).