اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في الخرطوم

2022/07/01 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين اليوم الجمعة، قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، بعد يوم من مقتل 9 متظاهرين.

وقالت جماعات الاحتجاج إنها ستنظم حملة اعتصامات مفتوحة وتحركات السلمية رداً على الوفيات.

وقال مسعفون مؤيدون للحركة الاحتجاجية، إن 9 قتلوا أمس، معظمهم برصاص قوات الأمن في الخرطوم وأم درمان وبحري المتجاورتين.



ولم يرد مجلس السيادة الحاكم في السودان على الفور على طلب للتعليق.

وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان، إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتقلت محتجين يوم الخميس بعد أن تحرك محتجون مسلحون بالحجارة والقضبان المعدنية لاستهداف مواقعها.

وذكر البيان، أن العشرات من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إنها لم تتلق أي تقارير عن 6 وفيات، في إشارة على ما يبدو إلى تقدير سابق لقتلى يوم الخميس.

وأكدت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد، التي تحاول التوسط، إنها تدين “بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن” يوم الخميس.

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