اتفاق مشترك بين بغداد ودهوك يخص الفنان العراقي

2022/07/01 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اليوم الجمعة، نقابة الفنانين في دهوك التقى برئيسة النقاب، آڤين حسين حسن وأعضاء الهيئة الادارية.وذكر بيان للنقابة وتلقته ايرث نيوز، انه “اتفقا الاثنان على تعاون قادم بين نقابة الفنانين العراقيين ونقابة فناني دهوك من اجل الفنان العراقي واستحقاقه دوما”.وتابع البيان انه “رافق النقيب في زيارته هذه […]

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