إيطاليا.. التضخم يرتفع 8% في حزيران

2022/07/01 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا تسجيل أسعار الاستهلاك، ارتفاعاً بنسبة 8% في حزيران المنصرم على أساس سنوي، مدفوعةً بأسعار الطاقة التي ارتفعت أيضاً مقارنةً بآيار الماضي بنسبة (+6,8%).وأججت أسعار الطاقة مجدّداً التضخم الذي سجّل أعلى مستوياته منذ كانون الثاني 1986، بعدما ارتفعت بنسبة 42,6%، فيما ارتفعت أيضاً أسعار المواد الغذائية المصنّعة بنسبة 8,2% على أساس سنوي.وخلال شهر، بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 1,2% في حزيران بحسب معهد الإحصاءات.وسجّل المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يُحتسب وفق معايير منسقة في الاتحاد الأوروبي، زيادة بنسبة 1,2% في حزيران على أساس شهري، و8,5% على أساس سنوي.وقال المعهد في بيانه "في حزيران ، تسارع التضخم من جديد فارتفع إلى مستوى لم يُسجّل منذ كانون الثاني 1986". وأضاف، "الميل التضخميّ يواصل الانتشار بدءاً من مواد الطاقة وحتى قطاعات أخرى، سواء كانت بضائع أو خدمات".وختم المعهد بالقول إن "تسارع زيادة أسعار المواد الغذائية سواء كانت مصنّعة أم لا، تدفع أسعار السلة المرجعية إلى الارتفاع أكثر (+8,3%، في أعلى مستوى منذ كانون الثاني 1986)".

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