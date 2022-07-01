رسميًا – مانشستر سيتي يعلن عن ضم أورتيجا

2022/07/01 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ضم الحارس ستيفان أورتيجا في صفقة انتقال مجاني لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ويسعى السيتيزينس لتدعيم صفوفه، وخاصة مركز الحراسة من أجل إيجاد بديل للحارس البرازيلي إيدرسون خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان رسمي، أعلن النادي السماوي عن تعاقده مع الألماني ستيفان أورتيجا في صفقة انتقال مجاني لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقده مع نادي أرمينيا بيليفيد.

وأكد مانشستر سيتي في بيانه أن الحارس سينضم للفريق بعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل، بالإضافة إلى أنه سيرتدي القميص رقم 18.

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