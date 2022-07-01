توجيه من شرطة بغداد قبل العيد بأيام

2022/07/01 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت شرطة بغداد، اليوم الجمعة، توجيها قبل العيد بأيام.

وقال إعلام شرطة بغداد في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "شرطة بغداد أصدرت توجيها قبل العيد بأيام إلى أصحاب المحال التجارية".وأضاف ان "شرطة بغداد تحذر المحال من بيع العاب (الصجم) و (الليزر) وتوجه بإلقاء القبض على المخالفين".

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