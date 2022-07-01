قيادي في القانون: تفاهمات مهمة سيتم الاعلان عنها الاسبوع القادم

2022/07/01 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الجمعة، بان تفاهمات مهمة سيتم الاعلان عنها الاسبوع القادم.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اجتماعات الاطار التنسيقي مع ممثلي عدة قوى سياسية خلال الايام الماضية خرجت بنتائج ايجابية على مختلف الاصعدة بسبب اتفاق شامل بان الانسداد السياسي يجب حسمه والدفع باتجاه تشكيل حكومة وطنية […]

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