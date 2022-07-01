2022/07/01 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب احمد طه الربيعي، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعدم سحب حمايات المساجد والحسينيات في بغداد غير المسجلة في ديوان الوقف الشيعي، حماية لارواح المصلين.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



نائب يقدم طلبا يخص حمايات المساجد والحسينيات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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