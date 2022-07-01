2022/07/01 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل انعقاد أولى جلسات التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران في الدوحة، بوساطة "الإتّحاد الأوروبي"، في محاولة جديدة لإحياء "الاتفاق النووي"، علا صراخ "الحرس الثوري الإيراني".

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