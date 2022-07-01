2022/07/01 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن نادي المرخية القطري، تعاقده بشكل رسمي مع مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين.وذكر النادي في بيان أن “المرخية كسب خدمات العراقي ايمن حسين قادماً من أم صلال بحضور نائب رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً ..مهاجم المنتخب الوطني ينظم لدوري نجوم قطر المركز الخبري الوطني.

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