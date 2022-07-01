ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء من ليبيا

2022/07/01 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عادت أسعار النفط في تعاملات الظهيرة اليوم إلى الارتفاع بعد أنباء من ليبيا، العضو في “أوبك”، بحدوث انقطاعات واسعة النطاق في إمدادات النفط الخام من البلاد.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.8% إلى 108.72 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.99% إلى 112.29 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعد انخفاض سجلته أسعار الذهب الأسود في بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتخوف المستثمرون من تراجع الطلب العالمي على الخام.

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