2022/07/01 | 16:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاءات مع نجوم الفن بمهرجان "أفضل الدولي" 2022 في لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xSMYfGXVtJ8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاءات مع نجوم الفن بمهرجان "أفضل الدولي" 2022 في لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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