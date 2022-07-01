2022/07/01 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التابعة لحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، زيادة نسب زواج الفتيات تحت السن القانوني، عازية السبب الرئيسي وراء حالات الطلاق إلى التدخل الأسري.وأجرت الهيئة العليا للإحصاء في حكومة إقليم كردستان، دراسة استقصائية تابعتها ايرث نيوز، “حول زواج المرأة وأسباب الطلاق والعديد من المواضيع الاجتماعية الأخرى”.وبحسب الدراسة، فإن “السبب الرئيسي […]

ظهرت المقالة إحصاء كردستان: زواج القاصرات يتواصل وتكشف أهم أسباب زيادة نسب الطلاق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصاء كردستان: زواج القاصرات يتواصل وتكشف أهم أسباب زيادة نسب الطلاق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصاء كردستان: زواج القاصرات يتواصل وتكشف أهم أسباب زيادة نسب الطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).