تحشيد شعبي لتظاهرات ضد حكومة الكاظمي بسبب اهمال تعويضات مزارعي ديالى

2022/07/01 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية احمد الجبوري، الجمعة، وجود تحشيد شعبي لانطلاق تظاهرات ضد حكومة الكاظمي.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” من 13-15 الف فلاح تعرض الى خسائر مادية فادحة بسبب حرمانه من الخطط الزراعية لثلاث مواسم متتالية بسبب ازمة الجفاف مؤكدا بانه تم رفع مطاليب منذ اشهر بصرف تعويضات مالية للفلاحين”.[…]

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