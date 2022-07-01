الحرب في أوكرانيا والجوع في اليمن! - منذر علي

2022/07/01 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي واضح أنَّ الحرب ليست فقط في أوكرانيا، ولكنها أيضًا في اليمن.



إذن ماذا نقصد حينما نقول إنَّ الحرب في أوكرانيا والجوع في اليمن؟ نقصد أنَّ الحرب في أوكرانيا فاقمت من الجوع في اليمن، وأنَّ الجوع في اليمن أشد وطأة منه في أوكرانيا.



الجوع في اليمن شامل، فباستثناء الفئة الضئيلة المتاجرة بالخراب، فانَّ الجوع يعصر بعنف بطون ثلاثين مليون يمني.



ولذلك فأن الجوع أشد وطأة من الحرب المحصورة في مناطق بعينها، ......





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