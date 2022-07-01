الكَلِماتُ والْمَعاني ما يُعَوَّلُ عَلَيْه بَيْنَ الفَلْسَفَةِ والشِّعْر - احسان طالب

2022/07/01 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احسان_طالب رؤى متجددة للحياةالشعر والفلسفةالتقابل بين الشعر والفلسفة في الظهور المجرد يوحي بتشابك مركب فمقولة أفلاطون بأن بين الشعر والفلسفة معركة دائمة، تفضي حسب رؤية سطحية لتناقض أو تضاد؛ لكن الاستبصار يجلِّي الأمر؛ فالجوهر قصد أولي لكليهما، ولكل منهما سبيله لفصد المعنى والتدليل على ماهية الشيء ومعنى القصد.



يقول المتنبي: فإنْ تَفُقِ الأنامَ وأنْتَ مِنهُمْفإنّ المسكَ بَعضُ دَمِ الغزالِ.



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